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Айнтрахт Б - Падерборн 07 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Айнтрахт Б
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Падерборн 07, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
28.04.2023Германия - Вторая Бундеслига30-й турПадерборн 075 : 1Айнтрахт Б
22.10.2022Германия - Вторая Бундеслига13-й турАйнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.04.2021Германия - Вторая Бундеслига29-й турАйнтрахт Б0 : 0Падерборн 07
16.12.2020Германия - Вторая Бундеслига12-й турПадерборн 072 : 2Айнтрахт Б
01.04.2016Германия - Вторая Бундеслига28-й турАйнтрахт Б2 : 1Падерборн 07
16.10.2015Германия - Вторая Бундеслига11-й турПадерборн 072 : 0Айнтрахт Б
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур1 : 0Айнтрахт Б
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б2 : 2
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур3 : 0Айнтрахт Б
01.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турАйнтрахт Б1 : 1
27.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур2 : 0Айнтрахт Б
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турПадерборн 073 : 1
22.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур1 : 1Падерборн 07
15.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турПадерборн 072 : 1
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур2 : 1Падерборн 07
25.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турПадерборн 071 : 2

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