Айнтрахт Б - Падерборн 07 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Падерборн 07, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|5 : 1
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2