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Шальке-04 - Герта 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Шальке-04
Герта

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
14.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШальке-045 : 2Герта
23.10.2022Германия - Бундеслига11-й турГерта2 : 1Шальке-04
12.05.2021Германия - Бундеслига31-й турШальке-041 : 2Герта
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турГерта3 : 0Шальке-04
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаШальке-043 : 2 ДВГерта
31.01.2020Германия - Бундеслига20-й турГерта0 : 0Шальке-04
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турШальке-043 : 0Герта
25.01.2019Германия - Бундеслига19-й турГерта2 : 2Шальке-04
02.09.2018Германия - Бундеслига2-й турШальке-040 : 2Герта
03.03.2018Германия - Бундеслига25-й турШальке-041 : 0Герта
29.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур3 : 1Шальке-04
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур3 : 1Шальке-04
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турШальке-044 : 3
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур1 : 1Шальке-04
25.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турШальке-040 : 2
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турГерта1 : 2
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур2 : 3Герта
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турГерта3 : 0
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур6 : 4Герта
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турГерта5 : 0

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