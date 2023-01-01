Шальке-04 - Герта 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Герта, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|14.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 2
|23.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 0
|25.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|02.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0