Хольштайн - Эльверсберг 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Эльверсберг, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5