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Хольштайн - Эльверсберг 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур
Хольштайн
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Эльверсберг, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
30.09.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й тур0 : 2Хольштайн
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турХольштайн2 : 3
17.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й тур5 : 1Хольштайн
02.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й турХольштайн2 : 1
25.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й тур0 : 2Хольштайн
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турЭльверсберг1 : 1
23.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й тур0 : 2Эльверсберг
16.09.2023Германия - Вторая Бундеслига6-й турЭльверсберг2 : 1
03.09.2023Германия - Вторая Бундеслига5-й тур0 : 1Эльверсберг
26.08.2023Германия - Вторая Бундеслига4-й турЭльверсберг0 : 5

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