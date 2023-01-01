00:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 октября
Воскресенье 08 октября
Свернуть список

Порту - Портимоненсе 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
08 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Порту
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 08 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
4ПортугалиязщДавид Карму
18Бразилиязщ Венделл
97Португалиязщ Ze Pedro
20ПортугалияпзАндре Франку
6КанадапзСтефен Эуштакиу
22АргентинапзАлан Варела
13БразилияпзВендерсон Галено
30Бразилиянп Эванилсон
9ИраннпМехди Тареми
12БразилияврСилвестре Винисиус
22ПортугалиязщФилипе Релвас
43Бразилиязщ Alemao
44БразилиязщPedro Henrique
27Португалиязщ Guga
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
11Бразилияпз Карлинос
13Бразилияпз Денер
7АнглияпзСилвестер Джаспер
19ЭквадорнпRonie Carrillo
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
02.04.2023Португалия - Примейра26-й турПорту1 : 0Портимоненсе
08.10.2022Португалия - Примейра9-й турПортимоненсе0 : 2Порту
16.04.2022Португалия - Примейра30-й турПорту7 : 0Портимоненсе
03.12.2021Португалия - Примейра13-й турПортимоненсе0 : 3Порту
20.03.2021Португалия - Примейра24-й турПортимоненсе1 : 2Порту
08.11.2020Португалия - Примейра7-й турПорту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020Португалия - Примейра22-й турПорту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019Португалия - Примейра5-й турПортимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019Португалия - Примейра29-й турПортимоненсе0 : 3Порту
07.12.2018Португалия - Примейра12-й турПорту4 : 1Портимоненсе
04.10.2023Лига чемпионовГруппа H. 2-й турПорту0 : 1
29.09.2023Португалия - Примейра7-й тур1 : 0Порту
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турПорту2 : 1
19.09.2023Лига чемпионовГруппа H. 1-й тур1 : 3Порту
15.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Порту
30.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 3Портимоненсе
24.09.2023Португалия - Примейра6-й турПортимоненсе1 : 3
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур1 : 2Портимоненсе
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турПортимоненсе1 : 1
26.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 1Портимоненсе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close