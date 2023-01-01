Порту - Портимоненсе 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
08 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 08 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|4
|зщ
|Давид Карму
|18
|зщ
|Венделл
|97
|зщ
|Ze Pedro
|20
|пз
|Андре Франку
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|30
|нп
|Эванилсон
|9
|нп
|Мехди Тареми
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|43
|зщ
|Alemao
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|27
|зщ
|Guga
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|11
|пз
|Карлинос
|13
|пз
|Денер
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|19
|нп
|Ronie Carrillo
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|02.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|16.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|7 : 0
|03.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 2
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 3
|07.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|4 : 1
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 3
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1