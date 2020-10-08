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Спортинг - Арока 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
08 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Спортинг
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 08 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
1ИспанияврАнтонио Адан
26Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
47ПортугалияпзРикарду Эсгаю
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
11ПортугалияпзНуну Сантуш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
20Португалиянп Паулинью
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
12УругвайврИгнасио Де Арруабаррена
28ПортугалиязщТиагу Эшгаю
64ПортугалиязщRafael Fernandes
4ИспаниязщФрансиско Монтеро
26Бразилиязщ Веверсон
2ГвинеяпзМорлайе Силла
8Кот-д'ИвуарпзEboue Kouassi
14ИспанияпзОриоль Бускетс
10Испаниянп Хасон
23ИспаниянпКристо Гонсалес
19ИспаниянпРафаэль Мухика
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
16.04.2023Португалия - Примейра28-й турСпортинг1 : 1Арока
24.01.2023Португалия - Кубок лиги1/2 финалаАрока1 : 2Спортинг
29.10.2022Португалия - Примейра11-й турАрока1 : 0Спортинг
05.03.2022Португалия - Примейра25-й турСпортинг2 : 0Арока
02.10.2021Португалия - Примейра8-й турАрока1 : 2Спортинг
02.04.2017Португалия - Примейра27-й турАрока1 : 2Спортинг
30.11.2016Португалия - Кубок лигиГруппа A. 1-й турСпортинг1 : 0Арока
06.11.2016Португалия - Примейра10-й турСпортинг3 : 0Арока
19.03.2016Португалия - Примейра27-й турСпортинг5 : 1Арока
08.11.2015Португалия - Примейра10-й турАрока0 : 1Спортинг
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 2-й турСпортинг1 : 2
30.09.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 3Спортинг
25.09.2023Португалия - Примейра6-й турСпортинг2 : 0
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й тур1 : 2Спортинг
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турСпортинг3 : 0
01.10.2023Португалия - Примейра7-й турАрока0 : 2
22.09.2023Португалия - Примейра6-й тур1 : 0Арока
17.09.2023Португалия - Примейра5-й турАрока0 : 1
03.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Арока
26.08.2023Португалия - Примейра3-й турАрока1 : 1

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