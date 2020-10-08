Спортинг - Арока 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
08 Октября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 08 Октября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Антонио Адан
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|20
|нп
|Паулинью
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|64
|зщ
|Rafael Fernandes
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|8
|пз
|Eboue Kouassi
|14
|пз
|Ориоль Бускетс
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|19.03.2016
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|5 : 1
|08.11.2015
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 3
|25.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1