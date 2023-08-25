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Каза Пия - Эштрела 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Каза Пия
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
33АнголаврРикарду Батишта
19Босния и ГерцеговиназщНермин Золотич
13ПортугалиязщВашку Фернандеш
15Кабо-ВердезщФернанду Варела
5ПортугалияпзЛеонарду Лелу
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
16АнголапзБени Мукенди
8БразилияпзАнжело Нето
23БразилиянпFernando Santos
99Бразилиянп Клэйтон
11ЯпониянпЮки Сома
30Бразилиявр Бруно
13ПортугалиязщMiguel Lopes
4АнголазщКиалонда Гаспар
2КениязщДжонстоун Омурва
12Бразилиязщ Jean Felipe
17ПортугалиязщЖоау Рейш
90БразилияпзRonald Pereira
22БразилияпзЛеу Кордейру
6Бразилияпз Алоизио
8Бразилияпз Leo Jaba
9ПортугалиянпРоналду Тавареш
Главные тренеры
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
02.10.2023Португалия - Примейра7-й тур2 : 0Каза Пия
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турКаза Пия0 : 0
17.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Каза Пия
02.09.2023Португалия - Примейра4-й турКаза Пия1 : 1
27.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 1Каза Пия
28.09.2023Португалия - Примейра7-й турЭштрела2 : 4
24.09.2023Португалия - Примейра6-й тур2 : 2Эштрела
15.09.2023Португалия - Примейра5-й турЭштрела0 : 1
02.09.2023Португалия - Примейра4-й тур1 : 1Эштрела
25.08.2023Португалия - Примейра3-й турЭштрела2 : 1

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