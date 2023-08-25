Каза Пия - Эштрела 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|23
|нп
|Fernando Santos
|99
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Юки Сома
|30
|вр
|Бруно
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|12
|зщ
|Jean Felipe
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|90
|пз
|Ronald Pereira
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|24.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|25.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1