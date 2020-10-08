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Фортуна - Твенте 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фортуна
Твенте

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Твенте, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
14БразилиязщРодриго Гут
33ГрециязщДимитриос Сиовас
35НидерландызщМитчелл Дейкс
32ФранцияпзRosier Loreintz
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
77НидерландыпзТейянни Нослин
10ХорватияпзАлен Халилович
7ИспанияпзИньиго Кордоба
20АлжирнпMouhamed Belkheir
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
12ИсландиязщАльфонс Сампстед
2НидерландызщМес Хилгерс
3НидерландызщРобин Проппер
23ЧехияпзМихал Садилек
4НорвегияпзМатиас Хьёлё
8НидерландыпзЮри Регер
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
18НидерландыпзМихел Влап
27Коста-РиканпМанфред Угальде
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
НидерландыРон Янс
История личных встреч
11.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФортуна0 : 3Твенте
14.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 0Фортуна
07.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте1 : 2Фортуна
14.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФортуна2 : 1Твенте
01.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турФортуна3 : 0Твенте
12.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турТвенте2 : 0Фортуна
15.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФортуна2 : 3Твенте
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й тур4 : 0Фортуна
22.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур3 : 0Фортуна
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турФортуна3 : 1
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФортуна0 : 0
26.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й тур2 : 2Фортуна
30.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте1 : 0
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турТвенте1 : 0
24.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур1 : 0Твенте
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТвенте3 : 1
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 2Твенте

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