Фортуна - Твенте 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Твенте, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Твенте
Энсхеде
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|77
|пз
|Тейянни Нослин
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|20
|нп
|Mouhamed Belkheir
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|12
|зщ
|Альфонс Сампстед
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|23
|пз
|Михал Садилек
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|8
|пз
|Юри Регер
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|27
|нп
|Манфред Угальде
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Рон Янс
История личных встреч
|11.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2