Аякс - АЗ Алкмар 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
08 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|12
|вр
|Джей Гортер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|25
|зщ
|Борна Соса
|37
|пз
|Йосип Шутало
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|11
|нп
|Карлос Боргес
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Вольфе
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|10
|пз
|Дани де Вит
|8
|пз
|Йорди Класи
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.03.2022
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|31.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 3
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|01.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 2
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 0
|28.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа E. 1-й тур
|4 : 3