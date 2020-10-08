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Аякс - АЗ Алкмар 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
08 Октября 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Аякс
АЗ Алкмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 08 Октября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
12НидерландыврДжей Гортер
3ДаниязщАнтон Гоэи
4НидерландызщЙоррел Хато
25ХорватиязщБорна Соса
37ХорватияпзЙосип Шутало
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
33Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
8НидерландыпзКеннет Тейлор
7НидерландыпзСтивен Бергвейн
11ПортугалиянпКарлос Боргес
9НидерландынпБрайан Бробби
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
18НорвегиязщДавид Вольфе
16НидерландыпзСвен Мейнанс
10НидерландыпзДани де Вит
8НидерландыпзЙорди Класи
23ШвецияпзМайкель Лахдо
9ГрециянпВангелис Павлидис
19НидерландынпМирон ван Бредероде
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
06.05.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.03.2022Кубок Нидерландов1/2 финалаАЗ Алкмар0 : 2Аякс
12.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турАякс1 : 2АЗ Алкмар
25.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАякс2 : 0АЗ Алкмар
31.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турАЗ Алкмар0 : 3Аякс
20.01.2021Кубок Нидерландов1/8 финалаАЗ Алкмар0 : 1Аякс
01.03.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс0 : 2АЗ Алкмар
15.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАЗ Алкмар1 : 0Аякс
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа B. 2-й тур1 : 1Аякс
27.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАякс0 : 4
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турАякс3 : 3
17.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й тур3 : 1Аякс
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур0 : 0Аякс
05.10.2023Лига конференцийГруппа E. 2-й турАЗ Алкмар1 : 0
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАЗ Алкмар4 : 0
28.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар1 : 1
24.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й тур0 : 3АЗ Алкмар
21.09.2023Лига конференцийГруппа E. 1-й тур4 : 3АЗ Алкмар

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