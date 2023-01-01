00:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 октября
Воскресенье 08 октября
Свернуть список

Нафтан - Торпедо-БелАЗ 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Нафтан
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0Нафтан
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Нафтан
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
14.08.2016 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Нафтан1 : 3Торпедо-БелАЗ
16.04.2016 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.11.2015 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Нафтан
06.07.2015 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 2Торпедо-БелАЗ
30.11.2014 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1Нафтан
19.10.2014 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Нафтан1 : 5Торпедо-БелАЗ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 0 : 3Нафтан
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан2 : 2
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2Нафтан
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 3
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
05.09.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close