Нафтан - Торпедо-БелАЗ 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
08 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.08.2016
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 3
|16.04.2016
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|08.11.2015
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 3
|06.07.2015
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|30.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
|19.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 5
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|05.09.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2