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Гомель - Динамо-Брест 08 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
Гомель
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Динамо-Брест, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3Гомель
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест3 : 0Гомель
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 0Гомель
29.06.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 6Динамо-Брест
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель0 : 1Динамо-Брест
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 2 : 1Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Гомель
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2Гомель
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Гомель3 : 2
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 3 : 1Динамо-Брест
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 0Динамо-Брест
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1

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