Гомель - Динамо-Брест 08 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
08 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Динамо-Брест, которое состоится 08 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|29.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 6
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1