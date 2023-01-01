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Самгурали - Шукура 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
Самгурали
Шукура

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Шукура, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Шукура
Кобулети
История личных встреч
06.06.2023Грузия - Высшая лига20-й турШукура2 : 2Самгурали
30.04.2023Грузия - Высшая лига11-й турСамгурали4 : 1Шукура
04.03.2023Грузия - Высшая лига2-й турШукура2 : 1Самгурали
01.11.2021Грузия - Высшая лига32-й турСамгурали0 : 0Шукура
12.09.2021Грузия - Высшая лига23-й турШукура0 : 0Самгурали
16.05.2021Грузия - Высшая лига14-й турСамгурали1 : 0Шукура
20.03.2021Грузия - Высшая лига5-й турШукура2 : 0Самгурали
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й турСамгурали2 : 2
28.09.2023Грузия - Высшая лига27-й турСамгурали0 : 3
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур2 : 0Самгурали
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турСамгурали1 : 0
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур4 : 1Самгурали
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й турШукура0 : 6
27.09.2023Грузия - Высшая лига27-й тур1 : 0Шукура
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турШукура0 : 0
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур4 : 2Шукура
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турШукура2 : 3

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