Самгурали - Шукура 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Шукура, которое состоится 08 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Шукура
Кобулети
История личных встреч
|06.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|4 : 1
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|01.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|20.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 6
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3