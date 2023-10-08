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Гагра - Телави 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
Гагра
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
06.06.2023Грузия - Высшая лига20-й турТелави0 : 1Гагра
30.04.2023Грузия - Высшая лига11-й турГагра1 : 1Телави
04.03.2023Грузия - Высшая лига2-й турТелави0 : 0Гагра
23.10.2022Грузия - Высшая лига31-й турТелави1 : 0Гагра
21.08.2022Грузия - Высшая лига22-й турГагра1 : 1Телави
13.05.2022Грузия - Высшая лига13-й турТелави1 : 0Гагра
15.03.2022Грузия - Высшая лига4-й турГагра2 : 2Телави
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й тур2 : 2Гагра
27.09.2023Грузия - Высшая лига27-й турГагра1 : 0
23.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур3 : 1Гагра
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турГагра0 : 0
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур5 : 0Гагра
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й турТелави1 : 1
28.09.2023Грузия - Высшая лига27-й турТелави2 : 1
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й тур0 : 1Телави
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й турТелави2 : 1
01.09.2023Грузия - Высшая лига24-й тур2 : 1Телави

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