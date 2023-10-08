Гагра - Телави 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 08 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
|06.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|15.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1