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Сабуртало - Динамо Бт 08 Октября прямая трансляция

08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
Сабуртало
Динамо Бт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Бт, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
05.06.2023Грузия - Высшая лига20-й турДинамо Бт2 : 1Сабуртало
30.04.2023Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало3 : 3Динамо Бт
03.03.2023Грузия - Высшая лига2-й турДинамо Бт3 : 1Сабуртало
21.10.2022Грузия - Высшая лига31-й турСабуртало2 : 4Динамо Бт
21.08.2022Грузия - Высшая лига22-й турДинамо Бт3 : 2Сабуртало
12.05.2022Грузия - Высшая лига13-й турСабуртало0 : 0Динамо Бт
13.03.2022Грузия - Высшая лига4-й турДинамо Бт2 : 2Сабуртало
01.11.2021Грузия - Высшая лига32-й турДинамо Бт4 : 0Сабуртало
12.09.2021Грузия - Высшая лига23-й турСабуртало1 : 1Динамо Бт
16.05.2021Грузия - Высшая лига14-й турДинамо Бт4 : 1Сабуртало
03.10.2023Грузия - Высшая лига28-й тур5 : 0Сабуртало
29.09.2023Грузия - Высшая лига27-й тур1 : 0Сабуртало
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турСабуртало0 : 1
17.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур1 : 0Сабуртало
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турСабуртало5 : 0
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й тур0 : 6Динамо Бт
28.09.2023Грузия - Высшая лига27-й тур0 : 3Динамо Бт
24.09.2023Грузия - Высшая лига26-й турДинамо Бт2 : 2
20.09.2023Грузия - Высшая лига21-й тур1 : 3Динамо Бт
16.09.2023Грузия - Высшая лига25-й тур2 : 1Динамо Бт

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