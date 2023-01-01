Сабуртало - Динамо Бт 08 Октября прямая трансляция
08 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Бт, которое состоится 08 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|03.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 1
|21.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 4
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|01.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|12.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|4 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 6
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|16.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1