Тюмень - Торпедо М 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Торпедо М, которое состоится 09 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|26.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|26-й тур
|5 : 1
|11.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|11-й тур
|1 : 2
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|2 : 1
|22.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|1 : 1
|30.09.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|27-й тур
|1 : 3
|01.04.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|1-й тур
|2 : 1
|23.10.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|28-й тур
|2 : 1
|26.03.1994
|Чемпионат России Высшая лига - 1994
|3-й тур
|0 : 0
|07.11.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|12-й тур
|1 : 2
|25.09.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|6-й тур
|3 : 0 Т
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|26.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0