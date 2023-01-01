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Тюмень - Торпедо М 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
Тюмень
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Торпедо М, которое состоится 09 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
26.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 26-й тур Торпедо М5 : 1Тюмень
11.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 11-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Тюмень2 : 1Торпедо М
22.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур Торпедо М1 : 1Тюмень
30.09.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 27-й тур Тюмень1 : 3Торпедо М
01.04.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 1-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
23.10.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 28-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
26.03.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 3-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
07.11.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 12-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
25.09.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 6-й тур Торпедо М3 : 0 ТТюмень
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 1 : 2Тюмень
27.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 2 : 0Тюмень
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 1Тюмень
18.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Тюмень2 : 2
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Тюмень
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 3
26.09.2023 Фонбет Кубок России 1/32 финала 1 : 1 8 : 7Торпедо М
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур 1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М1 : 0

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