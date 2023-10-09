Химки - Алания 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Алания, которое состоится 09 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Фонбет Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1