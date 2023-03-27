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Уэльс - Гибралтар 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Уэльс
Гибралтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Гибралтар, которое состоится 11 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Гибралтар
История личных встреч
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур 0 : 2Уэльс
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уэльс0 : 0
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур 2 : 0Уэльс
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур Уэльс2 : 4
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Уэльс1 : 0
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 6-й тур 5 : 0Гибралтар
06.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Гибралтар
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 4-й тур 3 : 0Гибралтар
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 3-й тур Гибралтар0 : 3
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа B. 2-й тур 3 : 0Гибралтар

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