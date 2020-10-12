Латвия - Армения 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Армения, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Армения
Главные тренеры
|Дайнис Казакевич
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|03.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 4
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2