22:49 ()
Свернуть список

Латвия - Армения 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур
Латвия
Армения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Армения, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Армения
Главные тренеры
Латвия Дайнис Казакевич
Украина Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1Латвия
03.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Латвия2 : 0Армения
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур Латвия0 : 2
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур 5 : 0Латвия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1Латвия
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур Латвия2 : 3
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур 1 : 0Латвия
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур Армения0 : 1
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур 1 : 1Армения
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Армения2 : 1Латвия
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 4Армения
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Армения2 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close