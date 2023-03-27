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Фарерские острова - Польша 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур
Фарерские острова
Польша

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Польша, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Польша
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
История личных встреч
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Польша2 : 0Фарерские острова
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур Фарерские острова0 : 1
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Польша2 : 0Фарерские острова
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур Фарерские острова1 : 3
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур Фарерские острова0 : 3
27.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур 2 : 0Польша
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Польша2 : 0Фарерские острова
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур 3 : 2Польша
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Польша1 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Польша1 : 0

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