Фарерские острова - Польша 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Польша, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фарерские острова
Польша
Главные тренеры
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|1 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0