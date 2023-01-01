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Израиль - Швейцария 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур
Израиль
Швейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Швейцария, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Израиль
Швейцария
Главные тренеры
Израиль Алон Хазан
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0Израиль
14.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. 10-й тур Швейцария0 : 0Израиль
06.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. 1-й тур Израиль2 : 2Швейцария
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур Израиль1 : 0
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур 1 : 1Израиль
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Израиль2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Израиль
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0Израиль
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур Швейцария3 : 0
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур 2 : 2Швейцария
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Швейцария2 : 2
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 1 : 2Швейцария
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Швейцария3 : 0Израиль

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