Испания - Шотландия 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Шотландия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Шотландия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Микель Мерино
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|9
|пз
|Гави
|11
|пз
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Ферран Торрес
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Ангус Ганн
|15
|зщ
|Райан Портеус
|13
|зщ
|Джек Хендри
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|2
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Каллум Макгрегор
|14
|пз
|Билли Гилмор
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Стив Кларк
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|3 : 1
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|15.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 1
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 3
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0