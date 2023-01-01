22:50 ()
Свернуть список

Испания - Шотландия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Испания
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Шотландия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Шотландия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
5 Испания зщ Робен Ле Норман
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
3 Испания зщ Алекс Бальде
6 Испания пз Микель Мерино
16 Испания пз Родриго Эрнандес
9 Испания пз Гави
11 Испания пз Нико Уильямс
21 Испания нп Ферран Торрес
7 Испания нп Альваро Мората
1 Шотландия вр Ангус Ганн
15 Шотландия зщ Райан Портеус
13 Шотландия зщ Джек Хендри
16 Шотландия зщ Скотт Маккенна
2 Шотландия зщ Аарон Хики
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
4 Шотландия пз Скотт Мактоминей
8 Шотландия пз Каллум Макгрегор
14 Шотландия пз Билли Гилмор
7 Шотландия пз Джон Макгинн
10 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0Испания
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 10-й тур Испания3 : 1Шотландия
12.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 4-й тур Шотландия2 : 3Испания
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур Испания6 : 0
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур 1 : 7Испания
18.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. Финал 0 : 0 4 : 5Испания
15.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Испания2 : 1
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0Испания
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Шотландия1 : 3
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур 0 : 3Шотландия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Шотландия2 : 0
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Шотландия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Шотландия2 : 0Испания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close