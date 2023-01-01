Хорватия - Турция 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Турция, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Турция
Главные тренеры
|Златко Далич
|Штефан Кунц
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 3
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|12.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа D
|0 : 1
|15.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|11.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|20.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 3
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|5 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2