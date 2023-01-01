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Хорватия - Турция 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур
Хорватия
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Турция, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Турция
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Германия Штефан Кунц
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2Хорватия
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Турция3 : 3Хорватия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 8-й тур Турция1 : 0Хорватия
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 1-й тур Хорватия1 : 1Турция
12.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Турция0 : 1Хорватия
15.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Хорватия0 : 0Турция
11.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Турция0 : 3Хорватия
20.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд 1/4 финала Хорватия1 : 1 1 : 3Турция
11.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 6-й тур 0 : 1Хорватия
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур Хорватия5 : 0
18.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. Финал Хорватия0 : 0 4 : 5
14.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала 2 : 4 ДВХорватия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2Хорватия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Турция
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 5-й тур Турция1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 4-й тур Турция2 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 3Турция
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур Турция0 : 2Хорватия

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