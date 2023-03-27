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Албания - Чехия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур
Албания
Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Чехия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Чехия
Главные тренеры
Бразилия Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
Чехия Ярослав Шильгавы
История личных встреч
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Чехия1 : 1Албания
08.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Чехия3 : 1Албания
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур Албания2 : 0
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Чехия1 : 1Албания
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур 1 : 3Албания
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур Албания2 : 0
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 1 : 0Албания
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Чехия
07.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 5-й тур Чехия1 : 1Албания
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 4Чехия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур 0 : 3Чехия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур 0 : 0Чехия

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