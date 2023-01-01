Беларусь - Румыния 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Румыния, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Румыния
Главные тренеры
|Карлос Алос
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|5 : 3
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 11-й тур
|2 : 2
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|1 : 3
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 3-й тур
|3 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 1
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 4-й тур
|2 : 2
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|0 : 0
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 2-й тур
|2 : 1