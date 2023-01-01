22:50 ()
Свернуть список

Беларусь - Румыния 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия), вместимость: 13501
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур
Беларусь
Румыния

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Румыния, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Суса Ференц (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Румыния
Главные тренеры
Испания Карлос Алос
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1Беларусь
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния5 : 3Беларусь
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 11-й тур Румыния2 : 2Беларусь
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. 2-й тур Беларусь0 : 0Румыния
08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 9-й тур Беларусь1 : 3Румыния
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 3-й тур Румыния3 : 1Беларусь
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур 1 : 0Беларусь
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур 0 : 0Беларусь
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур Беларусь2 : 1
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Беларусь1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1Беларусь
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур Румыния2 : 0
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур Румыния1 : 1
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 2Румыния
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур 0 : 0Румыния
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Румыния2 : 1Беларусь

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close