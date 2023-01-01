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Кипр - Норвегия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Кипр
Норвегия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Норвегия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 7-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Норвегия
22 Кипр вр Йоэль Малль
2 Кипр зщ Антреас Каро
19 Кипр зщ Константинос Лайфис
16 Кипр зщ Стелиос Андреу
13 Кипр зщ Янис Кусулос
6 Кипр пз Александрос Гогич
8 Кипр пз Хараламбос Кириаку
15 Кипр пз Михалис Иоанну
7 Кипр пз Андерсон Коррейя
20 Кипр пз Григорис Кастанос
10 Кипр нп Пьерос Сотириу
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
4 Норвегия зщ Стефан Страндберг
15 Норвегия зщ Лео Эстигор
5 Норвегия зщ Биргер Мелинг
20 Норвегия зщ Антонио Нуса
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
6 Норвегия пз Патрик Берг
7 Норвегия пз Фредрик Эурснес
23 Норвегия нп Йёрген Ларсен
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Грузия Темури Кецбая
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Норвегия3 : 1Кипр
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 6-й тур Кипр0 : 2Норвегия
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. 1-й тур Норвегия2 : 0Кипр
06.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа E. 7-й тур Норвегия2 : 0Кипр
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа E. 4-й тур Кипр1 : 3Норвегия
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 10-й тур Норвегия3 : 1Кипр
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа H. 3-й тур Кипр1 : 2Норвегия
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур 6 : 0Кипр
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур Кипр0 : 3
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Норвегия3 : 1Кипр
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур Кипр1 : 2
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Кипр
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур Норвегия2 : 1
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Норвегия6 : 0
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур Норвегия3 : 1Кипр
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур Норвегия1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур 1 : 1Норвегия

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