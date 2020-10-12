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Андорра - Косово 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур
Андорра
Косово

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Косово, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Косово
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Словения Примож Глиха
История личных встреч
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1Андорра
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур 3 : 0Андорра
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур Андорра0 : 0
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 1Андорра
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Андорра1 : 2
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1Андорра
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 6-й тур 2 : 0Косово
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 5-й тур Косово2 : 2
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 4-й тур 2 : 1Косово
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 3-й тур Косово0 : 0
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа I. 2-й тур Косово1 : 1Андорра

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