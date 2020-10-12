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Грузия - Таиланд 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Грузия
Таиланд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Таиланд, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Таиланд
История личных встреч
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 6-й тур 2 : 1Грузия
08.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 5-й тур Грузия1 : 7
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 4-й тур 2 : 0Грузия
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 3-й тур 1 : 2Грузия
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 2-й тур Грузия1 : 1
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Таиланд2 : 2 4 : 5
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Таиланд2 : 1
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Таиланд
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Таиланд
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Таиланд0 : 2

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