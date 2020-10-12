Грузия - Таиланд 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Таиланд, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Таиланд
История личных встреч
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|1 : 2
|28.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2 4 : 5
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2