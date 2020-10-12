Россия - Камерун 12 Октября прямая трансляция

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За последние месяцы сборная провела несколько товарищеских матчей, и многие посчитали их бесполезными. Но правда ли, что в этих играх не было смысла? Сейчас разберёмся.Если допустят до отбора ЧМ-2026, будут неплохие шансы попасть на турнир Сборной России для рейтинга ФИФА важно побеждать в товарищеских матчах. Вот почему 0'Эксклюзивное интервью с ближайшим помощником Валерия Карпина.Большой разговор с Виктором ОнопкоЭксклюзив «ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал». Тренер сборной Онопко — о прошлом и будущем 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Камерун. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.