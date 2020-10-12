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Россия - Камерун 12 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
РоссияКамерун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Камерун, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Камерун
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
07.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Россия0 : 0Камерун
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Россия
11.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Россия
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Россия
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Россия2 : 0
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Россия
11.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Камерун
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 3-й тур Камерун1 : 0
28.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 2-й тур Камерун3 : 3
24.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа G. 1-й тур 1 : 0Камерун
18.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Камерун1 : 1
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