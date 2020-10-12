Россия - Камерун 12 Октября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
12 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Камерун, которое состоится 12 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Камерун
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|07.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|11.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 3-й тур
|1 : 0
|28.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 2-й тур
|3 : 3
|24.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа G. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
Текстовая трансляция
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