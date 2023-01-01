Швеция - Молдавия 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
12 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Антти Мунукка (Хельсинки, Финляндия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Молдавия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Молдавия
|1
|вр
|Робин Ольсен
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|4
|зщ
|Густаф Лагербильке
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|6
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|18
|пз
|Самуэль Густафссон
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|7
|нп
|Виктор Классон
|11
|нп
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|23
|вр
|Дориан Райлян
|21
|зщ
|Иоан-Кэлин Ревенко
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|14
|зщ
|Артур Крэчун
|5
|зщ
|Вячеслав Посмак
|6
|зщ
|Денис Марандичи
|10
|пз
|Виталие Домашкан
|22
|пз
|Вадим Рацэ
|8
|пз
|Никита Моцпан
|16
|пз
|Виктор Стынэ
|9
|нп
|Йон Николэеску
Главные тренеры
|Янне Андерссон
История личных встреч
|09.01.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 0
|27.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|0 : 2
|17.01.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2014
|1 : 2
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|1 : 4
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 5
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|0 : 0