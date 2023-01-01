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Швеция - Молдавия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
12 Октября 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Антти Мунукка (Хельсинки, Финляндия);
Швеция
Молдавия

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Молдавия, которое состоится 12 Октября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Молдавия
1 Швеция вр Робин Ольсен
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
4 Швеция зщ Густаф Лагербильке
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
6 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
16 Швеция пз Хуго Ларссон
18 Швеция пз Самуэль Густафссон
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
7 Швеция нп Виктор Классон
11 Швеция нп Энтони Эланга
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
23 Молдавия вр Дориан Райлян
21 Молдавия зщ Иоан-Кэлин Ревенко
4 Молдавия зщ Владислав Бабогло
14 Молдавия зщ Артур Крэчун
5 Молдавия зщ Вячеслав Посмак
6 Молдавия зщ Денис Марандичи
10 Молдавия пз Виталие Домашкан
22 Молдавия пз Вадим Рацэ
8 Молдавия пз Никита Моцпан
16 Молдавия пз Виктор Стынэ
9 Молдавия нп Йон Николэеску
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
09.01.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Швеция1 : 0Молдавия
12.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. 10-й тур Швеция2 : 0Молдавия
27.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа G. 5-й тур Молдавия0 : 2Швеция
17.01.2014 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2014 Молдавия1 : 2Швеция
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. 7-й тур Молдавия1 : 4Швеция
29.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. 6-й тур Швеция2 : 1Молдавия
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 6-й тур Швеция1 : 3
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 5-й тур 0 : 5Швеция
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 4-й тур 2 : 0Швеция
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция4 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Швеция5 : 0
10.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 6-й тур 0 : 1Молдавия
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Молдавия
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 4-й тур Молдавия3 : 2
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 3-й тур 2 : 0Молдавия
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 2-й тур Молдавия0 : 0

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