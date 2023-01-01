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Колумбия - Уругвай 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2023 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Колумбия
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Уругвай, которое состоится 12 Октября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колумбия
Уругвай
Главные тренеры
Аргентина Нестор Габриэль Лоренсо
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай0 : 0Колумбия
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Уругвай0 : 0 2 : 4Колумбия
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Колумбия0 : 3Уругвай
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия2 : 2Уругвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Уругвай3 : 0Колумбия
29.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Колумбия2 : 0Уругвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Уругвай2 : 0Колумбия
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 7-й тур Колумбия4 : 0Уругвай
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Уругвай3 : 1Колумбия
07.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 7-й тур Колумбия0 : 1Уругвай
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 0Колумбия
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Колумбия1 : 0
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Колумбия
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Колумбия1 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Колумбия
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 2 : 1Уругвай
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Уругвай3 : 1
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай2 : 0
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Уругвай4 : 1
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Уругвай

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