Колумбия - Уругвай 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2023 года в 23:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Уругвай, которое состоится 12 Октября 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Уругвай
Главные тренеры
|Нестор Габриэль Лоренсо
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|0 : 3
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 0
|29.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|2 : 0
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|4 : 0
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|3 : 1
|07.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|0 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2