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Азербайджан U21 - Северная Ирландия U21 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Азербайджан U21
Северная Ирландия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан U21 - Северная Ирландия U21, которое состоится 12 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан U21
Северная Ирландия U21
Главные тренеры
Шотландия Томми Райт
История личных встреч
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 2 : 0Азербайджан U21
14.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 2 : 1Азербайджан U21
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 3 : 0Азербайджан U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 0 : 5Азербайджан U21
25.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 1 Азербайджан U213 : 0
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 1 : 0Северная Ирландия U21
07.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Северная Ирландия U210 : 1
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 1 : 1Северная Ирландия U21
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 Северная Ирландия U210 : 6
25.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 2 : 1Северная Ирландия U21

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