Азербайджан U21 - Северная Ирландия U21 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан U21 - Северная Ирландия U21, которое состоится 12 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан U21
Северная Ирландия U21
Главные тренеры
|Томми Райт
История личных встреч
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|2 : 0
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|2 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 0
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 5
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|1 : 0
|07.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 1
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|1 : 1
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|0 : 6
|25.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|2 : 1