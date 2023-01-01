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Англия U21 - Сербия U21 12 Октября прямая трансляция

12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Англия U21
Сербия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Сербия U21, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Сербия U21
Главные тренеры
Ирландия Ли Карсли
Сербия Душан Джорджевич
История личных встреч
11.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Англия U21
13.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 Англия U211 : 2
10.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 0 : 5Англия U21
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 Англия U213 : 0
03.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 7 1 : 2Англия U21
12.09.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Сербия U212 : 0
07.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 1 : 1Сербия U21
02.06.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 2 : 0Сербия U21
29.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Сербия U212 : 0
24.03.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Сербия U212 : 1

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