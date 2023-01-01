Англия U21 - Сербия U21 12 Октября прямая трансляция
12 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Сербия U21, которое состоится 12 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия U21
Сербия U21
Главные тренеры
|Ли Карсли
|Душан Джорджевич
История личных встреч
|11.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|0 : 3
|13.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|1 : 2
|10.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|0 : 5
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|3 : 0
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 7
|1 : 2
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа F
|2 : 0
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|1 : 1
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 0
|24.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 8
|2 : 1