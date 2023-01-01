Торонто Мэйпл Лифс - Монреаль Канадиенс 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
12 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 5
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 0
|10.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3