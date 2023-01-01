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Торонто Мэйпл Лифс - Монреаль Канадиенс 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
12 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 1Монреаль Канадиенс
19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 1Монреаль Канадиенс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс3 : 0Монреаль Канадиенс
10.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Монреаль Канадиенс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Торонто Мэйпл Лифс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 6Монреаль Канадиенс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 5 ОТМонреаль Канадиенс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс4 : 3

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