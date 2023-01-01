Каролина Харрикейнз - Оттава Сенаторз 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
12 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Оттава Сенаторз, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1