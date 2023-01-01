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Каролина Харрикейнз - Оттава Сенаторз 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
12 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Оттава Сенаторз, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2Каролина Харрикейнз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Оттава Сенаторз
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Каролина Харрикейнз
28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 БКаролина Харрикейнз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Оттава Сенаторз
12.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз8 : 2Оттава Сенаторз
10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 1Каролина Харрикейнз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Каролина Харрикейнз
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Оттава Сенаторз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 1Каролина Харрикейнз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 0Каролина Харрикейнз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Каролина Харрикейнз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз4 : 1
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 6
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 0 : 3Оттава Сенаторз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 2
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 1

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