Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
12 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5 ОТ
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 1