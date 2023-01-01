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Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
12 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 3Бостон Брюинз
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2 ОТБостон Брюинз
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2 ОТБостон Брюинз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Бостон Брюинз
11.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Бостон Брюинз
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 4Чикаго Блэкхоукс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3Бостон Брюинз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз4 : 5 ОТ
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Бостон Брюинз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 Б
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 1Бостон Брюинз
11.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Чикаго Блэкхоукс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 5 : 3Чикаго Блэкхоукс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 3 Б
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс4 : 2
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 6 : 1Чикаго Блэкхоукс

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