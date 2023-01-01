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Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Джей Вудкрофт
История личных встреч
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Эдмонтон Ойлерз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Ванкувер Кэнакс
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 3Ванкувер Кэнакс
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2Ванкувер Кэнакс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 БВанкувер Кэнакс
26.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Эдмонтон Ойлерз
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс1 : 2
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Ванкувер Кэнакс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз3 : 1
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз7 : 2
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 4Эдмонтон Ойлерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс5 : 2Эдмонтон Ойлерз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз

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