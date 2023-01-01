Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|31.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ