Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Джаред Беднар
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|14.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2