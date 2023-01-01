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Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4Колорадо Эвеланш
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5Лос-Анджелес Кингз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 БЛос-Анджелес Кингз
14.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 3Лос-Анджелес Кингз
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Колорадо Эвеланш
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Колорадо Эвеланш
14.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Лос-Анджелес Кингз
13.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Лос-Анджелес Кингз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 1
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТ
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 4 : 2Колорадо Эвеланш
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш3 : 2

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