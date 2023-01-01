Калгари Флэймз - Виннипег Джетс 12 Октября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Виннипег Джетс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Рик Боунесс
История личных встреч
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|22.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 2
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|30.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0