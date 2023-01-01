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Калгари Флэймз - Виннипег Джетс 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
12 Октября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Виннипег Джетс, которое состоится 12 Октября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4Виннипег Джетс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БКалгари Флэймз
06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Калгари Флэймз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Калгари Флэймз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Виннипег Джетс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 5Виннипег Джетс
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс5 : 0Калгари Флэймз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Калгари Флэймз
22.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1Виннипег Джетс
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4Виннипег Джетс
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Калгари Флэймз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 2Калгари Флэймз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4Виннипег Джетс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз1 : 2 ОТ
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БКалгари Флэймз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс0 : 3
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4Виннипег Джетс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи 3 : 1Виннипег Джетс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БКалгари Флэймз
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс5 : 0

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