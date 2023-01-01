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Эстония - Азербайджан 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
13 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур
Эстония
Азербайджан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Азербайджан, которое состоится 13 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Азербайджан
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
ИталияДжанни Де Бьязи
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1Эстония
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Эстония2 : 1Азербайджан
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур5 : 0Эстония
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турЭстония0 : 5
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турЭстония0 : 3
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1Эстония
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й тур2 : 1Эстония
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАзербайджан2 : 1
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й турАзербайджан0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турАзербайджан1 : 1Эстония
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й тур5 : 0Азербайджан
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 1-й тур4 : 1Азербайджан

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