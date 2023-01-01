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Австрия - Бельгия 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур
Австрия
Бельгия

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Бельгия, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Бельгия
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турБельгия1 : 1Австрия
25.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 5-й турАвстрия0 : 2Бельгия
12.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 4-й турБельгия4 : 4Австрия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур1 : 3Австрия
07.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия1 : 1
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й турАвстрия2 : 0
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турБельгия1 : 1Австрия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 2-й турАвстрия2 : 1
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й турБельгия5 : 0
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 5-й тур0 : 1Бельгия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 4-й тур0 : 3Бельгия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 3-й турБельгия1 : 1Австрия
28.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Бельгия

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