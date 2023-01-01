Австрия - Бельгия 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Бельгия, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Бельгия
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|25.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 4-й тур
|4 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|5 : 0
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3