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Ирландия - Греция 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур
Ирландия
Греция

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Греция, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Греция
Главные тренеры
ИрландияСтивен Кенни
УругвайГуставо Пойет
История личных встреч
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1Ирландия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Ирландия0 : 1Греция
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турИрландия1 : 2
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур2 : 0Ирландия
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турИрландия3 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1Ирландия
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турИрландия0 : 1
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й турГреция5 : 0
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й тур3 : 0Греция
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й тур1 : 0Греция
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й турГреция2 : 1Ирландия
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция0 : 0

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