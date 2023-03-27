Ирландия - Греция 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Греция, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Греция
Главные тренеры
|Стивен Кенни
|Густаво Пойет
История личных встреч
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|3 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|5 : 0
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0