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Нидерланды - Франция 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Нидерланды
Франция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Франция, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Франция
13НидерландыврБарт Вербрюгген
6НидерландызщСтефан де Врей
4НидерландызщВирджил ван Дейк
5НидерландызщНатан Аке
22НидерландызщДензел Думфрис
17НидерландызщДейли Блинд
15НидерландыпзМартен де Рон
16НидерландыпзЙоей Верман
9НидерландынпВаут Вегорст
7НидерландынпЧави Симонс
18НидерландынпДониэлл Мален
16ФранцияврМик Меньян
2ФранциязщБенжамен Павар
13ФранциязщИбраима Конате
21ФранциязщЛукас Эрнандес
22ФранциязщТео Эрнандес
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
14ФранцияпзАдриен Рабьо
7ФранцияпзАнтуан Гризманн
10ФранцияпзКилиан Мбаппе
11ФранциянпУсман Дембеле
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
ФранцияДидье Дешам
История личных встреч
24.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 1-й турФранция4 : 0Нидерланды
16.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 5-й турНидерланды2 : 0Франция
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 2-й турФранция2 : 1Нидерланды
31.08.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 7-й турФранция4 : 0Нидерланды
10.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 3-й турНидерланды0 : 1Франция
25.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды2 : 3Франция
06.03.2014Товарищеские матчи (сборные)Март 2014Франция2 : 0Нидерланды
13.06.2008ЧЕ-2008 - финальный раундГруппа C. 2-й турНидерланды4 : 1Франция
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур1 : 2Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. За 3-е местоНидерланды2 : 3
14.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. 1/2 финалаНидерланды2 : 4 ДВ
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й турНидерланды3 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Франция
07.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 5-й турФранция2 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 4-й турФранция1 : 0
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 3-й тур0 : 3Франция
27.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 2-й тур0 : 1Франция

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