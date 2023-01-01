Нидерланды - Франция 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Франция, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Франция
|13
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|15
|пз
|Мартен де Рон
|16
|пз
|Йоей Верман
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|7
|нп
|Чави Симонс
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Бенжамен Павар
|13
|зщ
|Ибраима Конате
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|7
|пз
|Антуан Гризманн
|10
|пз
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Дидье Дешам
История личных встреч
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 5-й тур
|2 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 2-й тур
|2 : 1
|31.08.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 7-й тур
|4 : 0
|10.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|25.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 0
|13.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|4 : 1
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|2 : 3
|14.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 4 ДВ
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 5-й тур
|2 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1