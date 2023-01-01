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Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Босния и Герцеговина, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
Босния и ГерцеговинаМехо Кодро
История личных встреч
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1Лихтенштейн
18.11.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа J. 10-й турЛихтенштейн0 : 3Босния и Герцеговина
05.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина5 : 0Лихтенштейн
04.09.2014Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2014Босния и Герцеговина3 : 0Лихтенштейн
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 9-й турБосния и Герцеговина4 : 1Лихтенштейн
07.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 1-й турЛихтенштейн1 : 8Босния и Герцеговина
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур3 : 0Лихтенштейн
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1Лихтенштейн
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турЛихтенштейн0 : 1
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур2 : 0Лихтенштейн
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турЛихтенштейн0 : 7
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й тур1 : 0Босния и Герцеговина
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турБосния и Герцеговина2 : 1Лихтенштейн
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й турБосния и Герцеговина0 : 2
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур3 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й тур2 : 0Босния и Герцеговина

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