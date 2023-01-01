Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Босния и Герцеговина, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Мехо Кодро
История личных встреч
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|18.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 3
|05.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|5 : 0
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|3 : 0
|11.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 9-й тур
|4 : 1
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 1-й тур
|1 : 8
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|2 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 7
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 5-й тур
|2 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|0 : 2
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 3-й тур
|3 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0