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Португалия - Словакия 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур
Португалия
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Словакия, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Словакия
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1Португалия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турПортугалия9 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1Португалия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Португалия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й турПортугалия3 : 0
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й тур0 : 6Португалия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турСловакия3 : 0
08.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 5-й турСловакия0 : 1Португалия
20.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 4-й тур0 : 1Словакия
17.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 3-й тур1 : 2Словакия
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 2-й турСловакия2 : 0

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