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Англия - Австралия 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Англия
Австралия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Австралия, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Австралия
1 Англия вр Аарон Рамсдейл
15 Англия зщ Гарри Магуайр
5 Англия зщ Марк Гехи
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Англия зщ Киран Триппьер
22 Англия пз Джуд Беллингем
20 Англия пз Джеймс Мэддисон
10 Англия пз Трент Александер-Арнольд
4 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Фил Фоден
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Австралия вр Мэтью Райан
2 Австралия зщ Райан Стрейн
19 Австралия зщ Гарри Суттар
21 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
16 Австралия зщ Азиз Бехич
24 Австралия пз Эйден О'Нил
8 Австралия пз Массимо Луонго
20 Австралия пз Киану Баккус
6 Австралия пз Мартин Бойл
15 Австралия нп Митчелл Дюк
11 Австралия нп Авер Мабиль
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Австралия Грэм Арнольд
История личных встреч
27.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия2 : 1Австралия
12.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Англия
09.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 5-й тур 1 : 1Англия
19.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 4-й тур Англия7 : 0
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 3-й тур 0 : 4Англия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 2-й тур Англия2 : 0
10.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Австралия
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Австралия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австралия1 : 2
24.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Австралия3 : 1
03.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала 2 : 1Австралия

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