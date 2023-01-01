Англия - Австралия 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
13 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Австралия, которое состоится 13 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Австралия
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|15
|зщ
|Гарри Магуайр
|5
|зщ
|Марк Гехи
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Киран Триппьер
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|20
|пз
|Джеймс Мэддисон
|10
|пз
|Трент Александер-Арнольд
|4
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Райан Стрейн
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|21
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|16
|зщ
|Азиз Бехич
|24
|пз
|Эйден О'Нил
|8
|пз
|Массимо Луонго
|20
|пз
|Киану Баккус
|6
|пз
|Мартин Бойл
|15
|нп
|Митчелл Дюк
|11
|нп
|Авер Мабиль
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Грэм Арнольд
История личных встреч
|27.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1