23:52 ()
Онлайн трансляции
Четверг 12 октября
Пятница 13 октября
Свернуть список

Аргентина - Парагвай 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Аргентина
Парагвай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Парагвай, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Даниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай0 : 0Аргентина
22.06.2021 Кубок Америки Группа А. 3-й тур Аргентина1 : 0Парагвай
13.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Аргентина1 : 1Парагвай
20.06.2019 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Аргентина1 : 1Парагвай
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина0 : 1Парагвай
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Парагвай0 : 0Аргентина
01.07.2015 Кубок Америки 1/2 финала Аргентина6 : 1Парагвай
14.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина2 : 2Парагвай
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Парагвай2 : 5Аргентина
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 7-й тур Аргентина3 : 1Парагвай
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 3Аргентина
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0
19.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Аргентина
15.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина2 : 0
29.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 1 : 0Парагвай
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Парагвай0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Парагвай2 : 0
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Парагвай
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 2 : 0Парагвай

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close