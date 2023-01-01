Аргентина - Парагвай 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Парагвай, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Парагвай
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Гильермо Баррос Скелотто
|Даниэль Оскар Гарнеро
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|22.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 3-й тур
|1 : 0
|13.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|20.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|01.07.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|6 : 1
|14.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|2 : 2
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|2 : 5
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 7-й тур
|3 : 1
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|19.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|15.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|29.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0