Чили - Перу 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Перу, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Перу
Главные тренеры
|Эдуардо Бериццо
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|2 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 0
|04.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 3
|13.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 1
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 4
|30.06.2015
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|3 : 0
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 11-й тур
|1 : 0
|12.04.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2012
|0 : 3
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 0
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|3 : 1
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|12.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 0
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0