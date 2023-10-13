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Чили - Перу 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Чили
Перу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Перу, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Перу
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Перу Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Перу2 : 0Чили
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Чили2 : 0Перу
04.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Чили0 : 3Перу
13.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу3 : 0Чили
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Чили2 : 1Перу
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу3 : 4Чили
30.06.2015 Кубок Америки 1/2 финала Чили2 : 1Перу
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Чили3 : 0Перу
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 11-й тур Перу1 : 0Чили
12.04.2012 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2012 Перу0 : 3Чили
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Чили0 : 0
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 3 : 1Чили
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Чили
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили5 : 0
12.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Чили3 : 0
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу0 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 0 : 0Перу
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Перу
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Перу
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Перу

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