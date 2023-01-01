Боливия - Эквадор 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Эквадор, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Эквадор
Главные тренеры
|Густаво Костас
|Феликс Бас Санчес
История личных встреч
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 0
|29.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|12.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|2 : 3
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|11.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 0
|16.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 3
|07.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|0 : 4
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 16-й тур
|1 : 1
|12.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 3
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2