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Боливия - Эквадор 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Боливия
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Эквадор, которое состоится 13 Октября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Эквадор
Главные тренеры
Аргентина Густаво Костас
Испания Феликс Бас Санчес
История личных встреч
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0Боливия
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Эквадор3 : 0Боливия
29.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор2 : 1Боливия
12.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия2 : 3Эквадор
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор3 : 0Боливия
11.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Боливия2 : 2Эквадор
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 0Боливия
16.06.2015 Кубок Америки Группа A Эквадор2 : 3Боливия
07.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Боливия0 : 4Эквадор
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 16-й тур Боливия1 : 1Эквадор
12.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Боливия0 : 3
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 5 : 1Боливия
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия0 : 0
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0Боливия
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Эквадор2 : 1
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Эквадор
21.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Эквадор1 : 0Боливия
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Эквадор

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