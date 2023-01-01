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Бразилия - Венесуэла 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Бразилия
Венесуэла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Венесуэла, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Венесуэла
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис (и.о.)
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
08.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Венесуэла1 : 3Бразилия
14.06.2021 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Бразилия3 : 0Венесуэла
14.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Бразилия1 : 0Венесуэла
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. 2-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
12.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Венесуэла0 : 2Бразилия
14.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Бразилия3 : 1Венесуэла
22.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия2 : 1Венесуэла
03.07.2011 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Бразилия0 : 0Венесуэла
12.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Венесуэла0 : 4Бразилия
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур 0 : 1Бразилия
09.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Бразилия5 : 1
20.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия2 : 4
17.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Бразилия4 : 1
26.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бразилия
13.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Венесуэла1 : 0
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур 1 : 0Венесуэла
18.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Венесуэла
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Венесуэла

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