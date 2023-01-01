Бразилия - Венесуэла 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Венесуэла, которое состоится 13 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Южная Америка, Южная Америка. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Венесуэла
Главные тренеры
|Фернандо Динис (и.о.)
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|08.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 3
|14.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|14.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|12.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 2
|14.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|3 : 1
|22.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|2 : 1
|03.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|0 : 0
|12.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|0 : 4
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|5 : 1
|20.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|17.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|18.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1