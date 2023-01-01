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Латвия U21 - Ирландия U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
Латвия U21
Ирландия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия U21 - Ирландия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия U21
Ирландия U21
Главные тренеры
ЛатвияАлександр Иванович Басов
ИрландияДжеймс Кроуфорд
История личных встреч
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа A7 : 0Латвия U21
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа AЛатвия U210 : 0
20.06.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа AЛатвия U212 : 0
07.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Латвия U210 : 2
02.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 2Латвия U211 : 0
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа AИрландия U213 : 0
08.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа AИрландия U213 : 2
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф0 : 0 3 : 1Ирландия U21
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффИрландия U211 : 1
14.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 64 : 1Ирландия U21

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