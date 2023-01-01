Латвия U21 - Ирландия U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия U21 - Ирландия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия U21
Ирландия U21
Главные тренеры
|Александр Иванович Басов
|Джеймс Кроуфорд
История личных встреч
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|7 : 0
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|0 : 0
|20.06.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|2 : 0
|07.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|0 : 2
|02.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 2
|1 : 0
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|3 : 0
|08.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа A
|3 : 2
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|0 : 0 3 : 1
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|1 : 1
|14.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 6
|4 : 1