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Греция U21 - Хорватия U21 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
Греция U21
Хорватия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U21 - Хорватия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция U21
Хорватия U21
Главные тренеры
ГрецияНиколаос Пападопулос
ХорватияДраган Скочич
История личных встреч
12.10.2018U21 ЧЕ-2019Группа 1Хорватия U212 : 0Греция U21
13.11.2017U21 ЧЕ-2019Группа 1Греция U211 : 1Хорватия U21
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G0 : 1Греция U21
28.03.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа GГреция U211 : 1
11.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 42 : 1Греция U21
06.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 43 : 0Греция U21
29.03.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 4Греция U210 : 4
12.09.2023U21 ЧЕ-2025 - квалификацияГруппа G2 : 4Хорватия U21
27.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-офф2 : 1 4 : 5Хорватия U21
23.09.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияПлей-оффХорватия U212 : 1
08.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 10 : 4Хорватия U21
03.06.2022U21 ЧЕ-2023 - квалификацияГруппа 13 : 2Хорватия U21

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