Греция U21 - Хорватия U21 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция U21 - Хорватия U21, которое состоится 13 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа G, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция U21
Хорватия U21
Главные тренеры
|Николаос Пападопулос
|Драган Скочич
История личных встреч
|12.10.2018
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 1
|2 : 0
|13.11.2017
|U21 ЧЕ-2019
|Группа 1
|1 : 1
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|0 : 1
|28.03.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|1 : 1
|11.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|2 : 1
|06.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|3 : 0
|29.03.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 4
|0 : 4
|12.09.2023
|U21 ЧЕ-2025 - квалификация
|Группа G
|2 : 4
|27.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|2 : 1 4 : 5
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|2 : 1
|08.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|0 : 4
|03.06.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 1
|3 : 2